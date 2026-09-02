Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya hesabından çocuğunun hasta olduğu iddiasıyla para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya hesabından çocuğunun hasta olduğu iddiasıyla para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A'nın sosyal medyada çocuğunun hasta olduğunu belirterek, izinsiz para topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
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