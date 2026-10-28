Antalya'da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Cem Kambur (20) idaresindeki 07 BTE 630 plakalı hafif ticari araç, Boğazkent Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Eke (25), aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.