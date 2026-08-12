Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kökez Mahallesi Üründü Caddesi'nde seyreden Durali Y. idaresindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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