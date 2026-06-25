Antalya'da taklit ürün satan iş yerlerine operasyon düzenlendi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerlerinde satılan taklit ürünlere el konuldu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerlerinde satılan taklit ürünlere el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğünce Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçunu işleyerek haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen iş yerlerine yapılan baskında, piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 4 bin 322 taklit ürün tespit edildi.
İş yeri sahipleri hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
El konulan ürünler Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.