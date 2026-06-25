Antalya'da taklit ürün satan iş yerlerine operasyon düzenlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerlerinde satılan taklit ürünlere el konuldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğünce Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçunu işleyerek haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik çalışma başlatıldı.



Belirlenen iş yerlerine yapılan baskında, piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 4 bin 322 taklit ürün tespit edildi.



İş yeri sahipleri hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.



El konulan ürünler Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.



