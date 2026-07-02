Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalıştığı iddia edilen sürücüye men cezası

        Antalya'da taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalıştığı iddia edilen sürücüye men cezası

        Antalya'da, taksimetreyi açmayarak turistten para talep ettiği iddia edilen taksi şoförünün, kentteki tüm duraklarda çalışmasının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Antalya'da taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalıştığı iddia edilen sürücüye men cezası

        Antalya'da, taksimetreyi açmayarak turistten para talep ettiği iddia edilen taksi şoförünün, kentteki tüm duraklarda çalışmasının yasaklandığı bildirildi.

        Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, AA muhabirine, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını söyledi.

        Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksicinin durakta çalışmasını men ettiklerini belirten Alkan, "Oda olarak söz konusu şoförün bir daha taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik. Bundan sonra takside çalışamayacağını duyurduk. Turist şikayetçi oldu mu, bilmiyorum. Videolar sosyal medyada paylaşıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
        Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
        Alanya'da 5 yıldızlı otelin geri dönüşüm deposundaki yangın korkuttu Ortalı...
        Alanya'da 5 yıldızlı otelin geri dönüşüm deposundaki yangın korkuttu Ortalı...
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Gazipaşa'da Barınma Projesi'yle 375 ailenin yüzü güldü
        Gazipaşa'da Barınma Projesi'yle 375 ailenin yüzü güldü
        Türkiye ikincisi Judocu Ali Kağan Şentürkoğlu, Kaymakam Güneş'i ziyaret ett...
        Türkiye ikincisi Judocu Ali Kağan Şentürkoğlu, Kaymakam Güneş'i ziyaret ett...
        Antalya'da haziranda 475 bin 54 sürücü denetlendi
        Antalya'da haziranda 475 bin 54 sürücü denetlendi