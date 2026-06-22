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        Antalya'da trafik denetimlerinde 72 bin 839 araç ve sürücü kontrol edildi

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 72 bin 839 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Antalya'da trafik denetimlerinde 72 bin 839 araç ve sürücü kontrol edildi

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 72 bin 839 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin şekilde sürdürülmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riskinin üst düzeyde tutulması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda trafik ekiplerince son bir haftada yapılan uygulamalarda, yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 8 bin 667, yolcu taşımacılığı denetimlerinde 3 bin 528, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimlerinde 10 bin 325, emniyet kemeri denetimlerinde 15 bin 922, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 17 bin 191 araç ile sürücü kontrol edildi.

        Diğer denetimlerle toplam 72 bin 839 araç ve sürücünün denetlendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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