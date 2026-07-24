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        Antalya'da trafo duvarları grafiti sanatıyla süsleniyor

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kent estetiğini güçlendirmek amacıyla trafo duvarları grafiti çalışmasıyla sanat eserine dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Antalya'da trafo duvarları grafiti sanatıyla süsleniyor

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kent estetiğini güçlendirmek amacıyla trafo duvarları grafiti çalışmasıyla sanat eserine dönüştürülüyor.

        Korkuteli Belediyesince yürütülen proje kapsamında, ilçe genelinde belirlenen 6 trafo merkezi, mahallelerin kültürel değerlerini ve kimliğini yansıtan grafiti çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor.

        Aşağıpazar Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nda bulunan trafo merkezinde başlayan çalışmada, duvara Atatürk ve Türk bayrağı teması işlenerek parkın taşıdığı anlama uygun bir tasarım yapıldı.


        Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, gazetecilere, ilçeyi daha estetik, renkli ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.


        Beton yüzeyleri sanatsal dokunuşlarla kent yaşamının bir parçası haline getirdiklerini belirten Caran, "Her mahallemiz için o bölgenin ruhunu yansıtan özel tasarımlar hazırlıyoruz. İlk uygulamamızı Atatürk ve Türk bayrağı temasıyla Şehitler Parkı'nda başlattık. Diğer noktalarda ise başta Yörük kültürü olmak üzere ilçemizin kültürel değerlerini ve ortak hafızasını yansıtan farklı temalara yer vereceğiz." dedi.


        Proje kapsamında etaplar halinde 6 trafo binasının farklı konseptlerle görsel düzenlemeye tabi tutulacağını ifade eden Caran, çalışmalar tamamlandığında hem görsel kirliliğin azaltılacağını hem de ilçenin sokaklarının kültürel kimliğini yansıtan sanat eserleriyle buluşacağını kaydetti.

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