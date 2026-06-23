Antalya'da turizm hareketliliği arttı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl en çok Rus, Alman ve İngiliz turistleri konuk eden Antalya'da, haziran ayı itibarıyla hareketlilik daha da arttı.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, mayıs sonu itibarıyla 4 milyon 800 bin misafiri ağırladıklarını belirtti.



ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın erken rezervasyon dönemini etkilediğini ve insanların bekleme moduna girdiğini dile getiren Saatçioğlu, şunları söyledi:



"Haziranın başından itibaren rezervasyonlar açıldı. Yoğun bir rezervasyon talebi, aynı geçen seneki gibi almaya başladık. Şu anda güzel gidiyor ve hedeflemiş olduğumuz rakama çok çok yaklaşacağız diye düşünüyoruz. Sıralama değişmedi, Ruslar 450 bin kişiyle yine ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Almanlar var, Almanlarda yüzde 10'luk bir artış sağladık. 390 bin Alman misafiri ağırladık Antalya'da. 3. sırada İngiltere var. 4. sırada Polonya. Geçen sene de bu sıralama aynıydı."



Saatçioğlu, temmuz ve ağustos rezervasyonlarının daha iyi olduğunu kaydetti.



ABD, İsrail ve İran savaşı sürecini turizmciler olarak bilinçli bir şekilde geçirdiklerini aktaran Saatçioğlu, "Otelcilerimiz çok hızlı adapte oldu ve Kültür ve Turizm Bakanımızın da bize verdiği bilgilerden dolayı erken rezervasyon sürelerini uzattık. Şu anda meyvesini yiyoruz açıkçası." dedi.



- Ukrayna pazarında artış devam ediyor



POYD Başkanı Saatçioğlu, turizmciler olarak pazar çeşitliliğine daima önem verdiklerini ve bu doğrultuda da çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Geçen yıllarda Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle özellikle Ukrayna pazarında önemli düşüşler olduğunu anımsatan Saatçioğlu, "Ukrayna pazarında geçen sene yüzde 20'lik bir artış vardı, ondan önceki yılda da yine yüzde 20'lik bir artış oldu, bu sene de ciddi bir artış bekliyoruz. Diğer pazarlar da geçen sene ile paralel gidiyor." diye konuştu.







