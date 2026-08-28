Antalya'da turizm sezonunda yabancı dilde acil çağrılar iki katına çıkıyor

YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da turizm sezonuyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan yabancı dildeki çağrılar iki katına çıkarken, tatil yapan yabancı turistlerin sağlık sorunları, kaybolma vakaları ve kazalara ilişkin ihbarları, ekiplerin olaylara hızla müdahale etmesini sağlıyor.

Ağırladığı yaklaşık 17 milyon ziyaretçiyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yaz aylarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimlerin yoğunluğu da artıyor.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, AA muhabirine, turizm sezonunda kentteki trafik ve otel yoğunluğunun arttığını, buna bağlı olarak 112'ye gelen çağrı sayısında da yükseliş yaşandığını söyledi.

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Haziran-eylül döneminde çağrı yoğunluğu yaşandığını belirten Koçak, merkeze yılın ilk 8 ayında yaklaşık 1 milyon 700 bin çağrı geldiğini bildirdi.

Koçak, çağrıların yüzde 48'inin gerekli, yüzde 26'sının gereksiz, yüzde 26'sının ise anons aşamasında kapanan çağrılardan oluştuğunu kaydetti.

- Turistlerin acil çağrıları tercüman desteğiyle karşılanıyor

Koçak, turizm sezonuyla birlikte yabancı dilde gelen çağrıların sayısının da arttığını belirterek, İçişleri Bakanlığınca 2018'den bu yana Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde hizmet verildiğini söyledi.

Türkiye genelinde yılın ilk 7 ayında 38 bin 878 yabancı dilde çağrı alındığını aktaran Koçak, bu çağrıların 4 bin 774'ünün Antalya'dan geldiğini bildirdi.

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Yabancı dildeki çağrıların Ankara'daki tercümanlarla telekonferans yöntemiyle de karşılandığını anlatan Koçak, "Yabancı dilde çağrıların 2 bin 585'i İngilizce, 1606'sı Rusça, 300'ü Arapça ve 283'ü Almancadır. Yaz aylarında yabancı dil çağrıları yüzde 100 oranında artıyor." dedi.

- Çocuklara 112 farkındalık eğitimi veriliyor

Müdür Koçak, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmesinin acil durumda yardım bekleyen kişilerin çağrılarına ulaşılmasını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla farkındalık çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Koçak, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Antalya'nın 19 ilçesindeki okullarda yürütülen çalışmalarla 81 bin öğrenci ve öğretmene ulaşıldığını söyledi.

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Koçak, asılsız ihbarda bulunanlara 18 bin 824 lira, 112'yi gereksiz arayarak meşgul edenlere ise 1882 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Antalya'da yılın ilk 7 ayında asılsız ve gereksiz aramalar nedeniyle toplam 279 bin 982 lira idari para cezası uygulandığını kaydeden Koçak, vatandaşlardan 112'yi yalnızca gerçek acil durumlarda aramalarını istedi.

- "Turistler genellikle sağlık sorunları için arıyor"

Merkezde 16 yıldır yabancı dil operatörü olarak görev yapan Hatice Babadağ, yabancı turistlerden genellikle sağlık sorunlarıyla ilgili çağrılar aldıklarını söyledi.

Babadağ, şöyle devam etti:

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"Yaz aylarında güneş ve sıcak çarpmalarının yanı sıra otellerdeki su parkı kazaları ve havuz çevresindeki düşmeler gibi olaylardan ihbarlar geliyor. Likya Yolu'ndaki kaybolma vakalarıyla ilgili çok sayıda ihbar alıyor ve ekiplerimizle gereken desteği hızla sağlıyoruz."

Babadağ, turistlerin yalnızca acil sağlık durumlarında değil, tanık oldukları trafik kazaları, orman yangınları ve mahsur kalan hayvanların kurtarılması için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını kaydetti.

Turistlerin zaman zaman hatalı çağrılar da yaptığını belirten Babadağ, "Bazen de otel içinden yanlışlıkla yapılan aramalarla karşılaşıyoruz. Misafirler başka bir odayı ya da resepsiyonu aramak isterken numarayı eksik veya hatalı tuşladıklarında çağrı doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşebiliyor." ifadelerini kullandı.

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- 112'nin yoğun telefon trafiğinde sıra dışı çağrılar da yer alıyor

Yabancı turistlerin acil durum çağrılarının yanı sıra gün içinde karşılaşılan sıra dışı aramalar da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yoğun telefon trafiğinde yer alıyor.

Kalite koordinasyon ve değerlendirme personeli Nilgül Demirel, vatandaşların elektrik ve su kesintilerini sormak, telefonlarının PIN kodunu öğrenmek veya yalnızca sohbet etmek amacıyla da 112'yi arayabildiğini belirtti.

Çocuklardan gelen asılsız ihbarların da gereksiz yoğunluğa neden olduğuna dikkati çeken Demirel, karşılaştığı bir anıyı şöyle anlattı:

"Bizi arayan çocuklar, 'Burada çok ölü var, acil gelin.' dediler. Nereden aradıklarını sorduğumda ise 'Mezarlıktan.' yanıtını verip gülüşmeye başladılar."