Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da üniversite öğrencileri depremzede çocukların hayallerini tişörtlere taşıdı

        Antalya'da üniversite öğrencileri depremzede çocukların hayallerini tişörtlere taşıdı

        RABİA SAPMAZ - Antalya'da üniversite öğrencilerinin yürüttüğü "Umut İçin Bir Düş Yeter" projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen 329 çocuğun hayallerini yansıtan resimler tişörtlere basılarak karne hediyesi olarak hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Antalya'da üniversite öğrencileri depremzede çocukların hayallerini tişörtlere taşıdı

        RABİA SAPMAZ - Antalya'da üniversite öğrencilerinin yürüttüğü "Umut İçin Bir Düş Yeter" projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen 329 çocuğun hayallerini yansıtan resimler tişörtlere basılarak karne hediyesi olarak hazırlandı.

        Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ile TOG Mühendislik işbirliğinde yürütülen projeyle, Hatay'ın Arsuz, Samandağ ve Kırıkhan ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine ulaşıldı.

        Çocukların travma sonrası iyileşme süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan çalışma kapsamında öğretmenler aracılığıyla öğrencilerden kendilerini en mutlu eden ve en sevdikleri resmi çizmeleri istendi. Çocukların çizimleri, karne gününde kendilerine hediye edilmek üzere tişörtlere basıldı.

        - "Amacımız, çocuklara psikososyal destek sağlamak"

        Proje koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan, AA muhabirine, projenin depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlamayı hedeflediğini söyledi.

        Çocukların duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmelerine imkan tanımak istediklerini belirten Reyhan, "Travma sonrası iyileşme sürecine katkı sunmak amacıyla çocuklardan kendilerini en iyi hissettiren resmi çizmelerini istedik. Çizim sürecinde duygularını da not ettik. Daha sonra bu resimleri tişörtlere bastırarak karne hediyesi olarak hazırladık." dedi.

        Çocukların çizimleri kadar ilettikleri duygu ve mesajların da önemli olduğunu vurgulayan Reyhan, bu notların her bir tişörte eklendiğini ifade etti.

        Resimlerde arkadaşlık, aile ve sevgi temalarının öne çıktığını anlatan Reyhan, "En dikkat çekici nokta çocukların resimlerinin oldukça renkli olmasıydı. Bu renkler bize umudu çağrıştırdı. Her şeye rağmen çocukların çok güzel hayalleri var." diye konuştu.

        - "Travmaları sevgi mesajı iyileştiriyor"

        Reyhan, depremin ağır travma oluşturduğunu ve iyileşmenin zaman aldığını dile getirerek, çocukların manevi açıdan desteklenmesinin önemine işaret ederek, "Deprem bölgelerinde insanlar yeniden ayağa kalkmak için büyük çaba gösteriyor. Çocukların travmalarının, kendilerine uzanan bir el ve iletilen sevgi mesajlarıyla daha hızlı iyileşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle benzer projelerin sürekliliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Proje yürütücülerinden Deniz Nurbaş da çocukların hayatlarına dokunabilmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, çalışmanın kendileri için de anlamlı bir deneyim olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım

        Benzer Haberler

        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Dünyaca ünlü Issık Gölü'nün Mavi Bayrak hedefi, Türkiye imzası taşıyacak
        Dünyaca ünlü Issık Gölü'nün Mavi Bayrak hedefi, Türkiye imzası taşıyacak
        Lara Plajı'nda kıyı kirliliğine bilimsel takip
        Lara Plajı'nda kıyı kirliliğine bilimsel takip
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Akvaryum yönetiminden dijital dolandırıcılara suç duyurusu
        Akvaryum yönetiminden dijital dolandırıcılara suç duyurusu
        Antalya'da avlanması ve satışı yasak olan 603 kilogram balığa el konuldu Ma...
        Antalya'da avlanması ve satışı yasak olan 603 kilogram balığa el konuldu Ma...