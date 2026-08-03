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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 15 bin 184 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Döşemealtı ilçesinde ise 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1024 uyuşturucu hap bulundu.

        İki operasyonda 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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