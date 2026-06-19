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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Hakkında işlem yapılan 6 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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