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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla kente uyuşturucu madde sokacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Takip sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 26 paket halinde toplam 14 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

        Araçtaki şüpheliler S.Y, A.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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