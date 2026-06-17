Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla kente uyuşturucu madde sokacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takip sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 26 paket halinde toplam 14 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler S.Y, A.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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