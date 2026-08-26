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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığını tespit ettiği A.G'yi Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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