Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığını tespit ettiği A.G'yi Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

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