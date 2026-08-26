Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığını tespit ettiği A.G'yi Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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