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        Antalya'da vefat eden öğretim üyesinin projesi 500 bin lira hibe desteği aldı

        Akdeniz Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Aksu'nun başlattığı, maden atıklarından yangın önleyici malzemeler üretilen "Fire-Stopper" projesi, vefatından sonra 500 bin lira hibe desteği aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Antalya'da vefat eden öğretim üyesinin projesi 500 bin lira hibe desteği aldı

        Akdeniz Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Aksu'nun başlattığı, maden atıklarından yangın önleyici malzemeler üretilen "Fire-Stopper" projesi, vefatından sonra 500 bin lira hibe desteği aldı.

        Aksu'nun, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Büşra Atkesen ile 2021'de başlattığı çalışma, geliştirilmeye devam edildi.

        Proje, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile İnci Holding işbirliğinde yürütülen Hasat Hibe Programı kapsamında 500 bin lira destek almaya hak kazandı.

        Lisansüstü düzeyde sürdürülebilirlik, yeşil kimya ve döngüsel ekonomi alanındaki yenilikçi çalışmaları destekleyen program kapsamında sağlanan hibe, projenin geliştirilmesine katkı sunacak.

        - Maden atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor

        Atkesen, AA muhabirine, Antalya, Burdur ve Isparta çevresinde sık görülen manyezit gibi beyaz toz formda çıkan maden atıklarını değerlendirmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

        Projeyle, atıkları yeşil yöntemle farklı nano malzemelere dönüştürerek katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirten Atkesen, "Bu yöntemle birlikte aslında toksik kimyasal, çevreye zararlı bir ürün kullanmadan değerli atıkları alev geciktirici, yangın önleyici malzeme olarak kullanabiliyoruz." dedi.

        Öğretim üyesi Aksu ile 2023 yılında kurdukları şirket aracılığıyla projeyi ticari boyuta taşıdıklarını ifade eden Atkesen, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de yerli üretimi yok bu malzemelerin. Aslında biz kendi yerli ham maddemizde yerli üretime olanak sağladık. Hocamızın vefatından sonra bilimsel mirasına sahip çıkmak bizim için büyük anlam taşıyor. Özellikle hocamla beraber çalıştığımız bir konuyu devam ettirdiğim, bilimsel mirasına sahip çıktığım için mutluyum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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