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        Antalya'da yaklaşık 15 ton süt ürünü imha edildi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yaklaşık 15 ton süt ürününe el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Antalya'da yaklaşık 15 ton süt ürünü imha edildi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yaklaşık 15 ton süt ürününe el konuldu.

        Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda denetim yaptı.

        Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafazası sağlanmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü tespit edildi.

        Ekiplerce ürünlere el konuldu, işletmeye cezai işlem uygulandı. Ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince depodan alınarak imha edildi.

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        Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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