Antalya'da yaşlı kadını öldürdükleri öne sürülen kızı ve erkek arkadaşı hakim karşısında

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan kızı ve kızının erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Müjde K. ve erkek arkadaşı İsmail K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Müjde K, annesinin acısını yaşayamadan Türkiye'ye "anne katili" olarak lanse edildiğini öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık, "Olay günü annemin işini halletmek için bir oto servise gittik. Annemle biraz kavgalıydık. Gönlünü almak için yanına gitmek istedim. Gitmeden önce haber vermek amacıyla aradım ancak telefonunu açmadı. Simit alıp annemin evine geçtim. Yanımda eski erkek arkadaşım İsmail vardı. Zile bastım, annem kapıyı açmadı. Uyuduğunu düşünerek yedek anahtarla kapıyı açtım. Oturma odasında yerde yatıyordu. Yüzü buz gibiydi. Anneme seslendim ancak uyanmadı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, kendimden geçmişim." dedi.

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Olay öncesinde sanık İsmail K'ye tatile gidecekleri için bozdurması için altın verdiğini iddia eden sanık Müjde K, görüntülerde yer alan altın bozdurma anlarının bu altınlara ait olduğunu savundu.

Müjde K, İsmail K'nin "Annenden borç para istedim, vermeyince öldürdüm." dediğini ifade ederek, "Bu tür söylemleri her zaman söylerdi. Ben espiri olarak algılardım." diye konuştu.

- "Fatmana teyzeyi kanlar içinde bulduk" iddiası

Sanık İsmail K. ise savunmasında Müjde K'nin iddialarını reddederek, "Annesini şaka yollu öldürdüğümü söylediğimi ifade ediyor ancak böyle bir şeyin şakası bile olmaz. Olay günü Fatmana teyzeyi kanlar içinde bulduk. Müjde bağırmaya başladı. 112 Acil Sağlık'ı karşı komşusunun oğlu aradı. Ekipler geldi ve evin içinde inceleme yaptı. Beni emniyete götürdüler." dedi.

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Müjde K'den aldığı altınları 2 farklı kuyumcuda bozdurduğunu anlatan sanık, "Toplam 804 bin liralık altın bozdurdum. Bu altınları bana Müjde verdi. Paranın hesaba havale edilmemesi için farklı kuyumculara gittim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ölüm günü ve saatinin kesinleşmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kızılsaray Mahallesi 79. Sokak'ta 27 Aralık 2025'te meydana gelen olayda, kızı Müjde K. ve erkek arkadaşı İsmail K. tarafından evde ölü olarak bulunduğu ihbarı yapılan Fatmana K'nin (70) başına aldığı darbeyle öldüğünün anlaşılması üzerine kızı ve erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.