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        Antalya'da yüksek nem etkili oluyor

        Nem oranının yüzde 88'e ulaştığı Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nem bunalttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Antalya'da yüksek nem etkili oluyor

        Nem oranının yüzde 88'e ulaştığı Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nem bunalttı.


        Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 88'e ulaştı. Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin yoğun nem nedeniyle yer yer görünmez hale geldiği görüldü.

        Normalde şehir merkezinden net şekilde izlenebilen Beydağları ve Akdeniz manzarası, nemin etkisiyle pus içinde kaldı. Konyaaltı Sahili boyunca uzanan kıyı şeridi de yoğun nemde kayboldu.

        Yüksek nem nedeniyle kent üzerinde oluşan puslu hava dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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