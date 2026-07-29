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        Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 07:49 Güncelleme:
        Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

        Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

        Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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