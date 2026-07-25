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        Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüksek

        FATİH HEPOKUR / MUSTAFA KARABIYIK - Yılın ilk 6 ayında 6,5 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden Antalya'da temmuzda turizm daha da hareketlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüksek

        FATİH HEPOKUR / MUSTAFA KARABIYIK - Yılın ilk 6 ayında 6,5 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden Antalya'da temmuzda turizm daha da hareketlendi.

        Turizm kenti Antalya, başta Rusya, Almanya ve İngiltere olmak üzere 200 ülkeden misafir ağırlıyor. Turizm hareketliliğinin daha da arttığı kentteki otellerde doluluk oranları da yükseldi.

        Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı İlhan Arıdıcı, AA muhabirine, kentteki turizmin özellikle hazirandan itibaren hareketlendiğini söyledi.

        Okulların tatil olmasıyla iç pazardan da taleplerin arttığını dile getiren Arıdıcı, "Temmuz ayı itibarıyla aşağı yukarı bütün tesisler dolu. Ağustos ayı rezervasyonları da bu şekilde gösteriyor. Eylül de aynı şekilde geçecektir. Ekimde de kongre faaliyetleri başlıyor, kasımda COP31 var, bu da Antalya turizmine büyük katkı sağlayacak. Kasım sonuna kadar sezon uzayacak. Bu anlamda iyi." diye konuştu.

        Sezonluk misafirler de düşünüldüğünde kasımın da hareketli geçmesini beklediklerini aktaran Arıdıcı, tesislerin çoğunun kasım sonuna kadar açık olacağını ifade etti.

        - "Otellerimiz istenilen doluluk oranlarına ulaştı"

        Alanya ilçesindeki grup otellerinin genel müdürü Nazım Teke de rezervasyonlara göre hareketli sezonun sonbahar aylarında da sürmesini beklediklerini ifade etti.

        Rezervasyonlarda temmuz ayından itibaren belirgin artış yaşandığını anlatan Teke, "Bu yıl yaz sezonu biraz geç açılmış olsa da otellerimiz istenilen doluluk oranlarına ulaştı. Özellikle temmuz ayıyla rezervasyonlarda ciddi bir artış yaşandı. Sezon genel anlamda beklentileri karşıladı." dedi.

        Yaz sezonunun daha geç bitmesini öngördüklerini, iç pazar rezervasyonlarında da artış gözlendiğini belirten Teke, yerli turistlerin doğayla iç içe, sakin ve huzurlu tatil konseptlerine yöneldiğine işaret etti.

        Yerli turistlerin seyahat planlarında güvenlik, fiyat ve iptal koşullarının belirleyici olduğunu vurgulayan Teke, "Turistlerin daha tanıdık, güvenli ve uygun maliyetli destinasyonlara yönelme eğilimi güçleniyor. Daha kısa süreli tatiller ve ekonomik seçenekler tercih ediliyor. Hava yolu şirketleri, tur operatörleri ve turizm işletmeleri de 2027 ve sonraki yıllara yönelik planlamalarını bu değişen taleplere göre şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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