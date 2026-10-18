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        Antalya'daki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Antalya'daki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

        ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

        Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi'ndeki iş yerinde 10 Ekim'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        İlçedeki bir oto yıkamada, iddiaya göre, alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Çatar ve Tüysüzoğlu kurtarılamamıştı. Oto yıkamanın sahibi Ü.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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