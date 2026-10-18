Antalya'daki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

İlçedeki bir oto yıkamada, iddiaya göre, alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Çatar ve Tüysüzoğlu kurtarılamamıştı. Oto yıkamanın sahibi Ü.A. tutuklanmıştı.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi'ndeki iş yerinde 10 Ekim'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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