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        Antalya'daki Tahtalı Dağı'nda gün batımı turlarında hedef 20 bin ziyaretçi

        BEKİR BEKTAŞ - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı zirvesine turistik teleferik seferleri gerçekleştiren Olympos Teleferik işletmesi, gün batımına özel turlarda bu sezon 20 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Antalya'daki Tahtalı Dağı'nda gün batımı turlarında hedef 20 bin ziyaretçi

        BEKİR BEKTAŞ - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı zirvesine turistik teleferik seferleri gerçekleştiren Olympos Teleferik işletmesi, gün batımına özel turlarda bu sezon 20 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.


        Toroslar'ın en yüksek noktaları arasında yer alan Tahtalı Dağı, Akdeniz'in mavisiyle dağların yeşilini buluşturan eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gün batımında gökyüzünü kaplayan kızıl tonlar ise zirveyi ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

        Olympos Teleferik tarafından yaz sezonunda düzenlenen gün batımı turları kapsamında ziyaretçiler, yaklaşık 12 dakikalık teleferik yolculuğuyla zirveye ulaşıyor.

        Canlı müzik ve akşam yemeği eşliğinde gün batımını izleme fırsatı bulan misafirler, hava karardıktan sonra Antalya'nın ışıklarla süslenen gece manzarasını da seyrediyor.

        Macera tutkunları ise zirvede yamaç paraşütü ve "bungee katapult" etkinlikleriyle adrenalin dolu deneyimler yaşayabiliyor.

        - Hedef 20 bin ziyaretçi

        Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, AA muhabirine, 2 bin 365 metre yükseklikteki zirveye 12 dakikası teleferikle olmak üzere yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşılabildiğini söyledi.

        Sahil kesimleri ile zirve arasında büyük bir sıcaklık farkı olduğuna dikkati çeken Culfa, "Antalya'da 40 derece sıcaklık varken burada zaman zaman üşüyorsunuz." dedi.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da hava şartlarının elverişli olduğu yaz aylarında gün batımı özel turlarına başladıklarına işaret eden Culfa, şöyle konuştu:

        "Haftanın 4 günü misafirlerimiz, maviden yeşile uzanan inanılmaz bir manzara eşliğinde 2 bin 365 metredeki zirveye ulaşıyorlar. Zirvede bungee katapult, yamaç paraşütü gibi etkinliklere katılabiliyorlar. Biz de misafirlerimize canlı müzik eşliğinde yemek hazırlıyoruz. Gün batımını izlerken müzik eşliğinde yemeklerini yiyip, hava karardığında da şehir ışıkları eşliğinde teleferikle tekrar alt istasyonumuza iniyorlar."

        Gün batımı turlarına özel bir ilgi olduğunu belirten Culfa, "Geçen yıl ağırladığımız 237 bin misafirin yaklaşık 20 bini bu turlar kapsamında geldi. Bu yıl da 20 bin rakamını yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Gün batımı turu kapsamında zirveye gelen Murat Can da Avustralya'dan ailesiyle tatil için Antalya'ya geldiklerini belirterek, Tahtalı Dağı'ndaki gün batımını ve organizasyonu çok beğendiklerini ifade etti.

        Elif Can ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tura katılmaya karar verdiklerini anlatarak, herkese bu deneyimi yaşamayı tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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