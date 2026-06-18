Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalyalı turizmci atalarından kalan "deve güreşi" geleneğini sürdürmeye çalışıyor

        Antalyalı turizmci atalarından kalan "deve güreşi" geleneğini sürdürmeye çalışıyor

        CAN YÜCEL - Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren Doğan Akkelle, ata yadigarı olarak gördüğü deve güreşi geleneğini sürdürmek için 3 devesine özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Antalyalı turizmci atalarından kalan "deve güreşi" geleneğini sürdürmeye çalışıyor

        CAN YÜCEL - Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren Doğan Akkelle, ata yadigarı olarak gördüğü deve güreşi geleneğini sürdürmek için 3 devesine özenle bakıyor.

        Anadolu'nun köklü geleneklerinden deve güreşi, özellikle Yörüklerin yaşadığı Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerde yaşatılmaya çalışılıyor.

        Yörüklerin konargöçer yaşadığı dönemde taşıma aracı olarak kullanılan develer, artık geleneğin devamını sağlamak amacıyla güreş sahaları için besleniyor.

        O geleneği yaşatmak isteyenler arasında Ulupınar Mahallesi'nde yaşayan Doğan Akkelle de yer alıyor.

        Yaklaşık 15 yıldır deve besleyen Akkelle, cüsselerine uygun özel alanlarında 3 deveye özenle bakıyor.

        Akkelle, AA muhabirine, geçmişte ailesinin deve, at, keçi ve koyun beslediğini söyledi.

        Çocukluğundan bu yana develerle iç içe büyüdüğünü ifade eden Akkelle, teknolojinin gelişmesiyle develerin eski önemini kaybettiğini, bu nedenle besleyen sayısının azaldığını dile getirdi.

        Kendi işletmesini kurduktan sonra yeniden deve beslemeye başladığını anlatan Akkelle, "Deve beslemek benim için bir özlemdi. 15 yıldır bu özlemimi dindiriyorum. Yıl boyunca develerimin kondisyon çalışmalarından sağlık durumlarına kadar her ayrıntısıyla ilgileniyorum. Deve bakımı uzun ve emek isteyen bir süreç. Eylülden itibaren güreşlere hazırlamaya başlıyoruz. Kondisyonlarını artırmak için her gün düzenli yürüyüş yaptırıyoruz. Beslenmesine özen gösteriyoruz." dedi.

        - "Özel beslenme programı uyguluyoruz"

        Her devenin güreş devesi olamayacağını ifade eden Akkelle, 100 deveden en fazla 5'inin güreşçi olabildiğini, anne ve baba soyunun bunda belirleyici olduğunu kaydetti.

        Develerin doğru beslenmesi gerektiğini, fazla kilo alması halinde hantallaşabileceğini belirten Akkelle, "Onun için özel beslenme programı uyguluyoruz. Buğdayı, yulafı, arpasını gramajına göre veriyoruz. Atalarımızdan kalan kültürü yaşatmak için emek veriyoruz. Bu kültürün bitmesini istemiyoruz. Bizden sonraki nesillere de aktarılmasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

        Deve güreşlerinde hayvanların herhangi bir zarar görmediğine dikkati çeken Akkelle, "Güreşlerde develerin ağızları bağlanıyor. Isırma olayı yok. Birbirlerine zarar vermiyorlar. Develer güreş dışında herhangi bir yükte de çalıştırılmıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli Finike portakalının üretiminde biyolojik mücadeleye başlan...
        Coğrafi işaretli Finike portakalının üretiminde biyolojik mücadeleye başlan...
        Bahçeşehir Koleji'nin Uncalı Anaokulu Antalya'da açıldı
        Bahçeşehir Koleji'nin Uncalı Anaokulu Antalya'da açıldı
        Op. Dr. Nazlı Yavuzer: "Tedavi edilmeyen safra kesesi taşları kanser riskin...
        Op. Dr. Nazlı Yavuzer: "Tedavi edilmeyen safra kesesi taşları kanser riskin...
        Finike, festival ve Kabotaj Bayramı şenliklerine hazır
        Finike, festival ve Kabotaj Bayramı şenliklerine hazır
        Akdeniz Üniversitesine Spor Dostu Kampüs Ödülü
        Akdeniz Üniversitesine Spor Dostu Kampüs Ödülü
        Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı Arama...
        Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı Arama...