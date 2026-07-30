Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karadağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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