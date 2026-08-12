Antalya'nın üç önemli bulvarında kaldırım ve peyzaj çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya güvenliği ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla 100. Yıl, Adnan Menderes ve Yener Ulusoy bulvarlarında başlattığı kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırımlar yenileniyor, doğal taş kaplamalar uygulanıyor, peyzaj alanları düzenleniyor ve çevre iyileştirmeleri gerçekleştiriliyor.

Etaplar halinde sürdürülen proje kapsamında, üstyapı çalışmalarından önce ekonomik ömrünü tamamlayan ve kapasitesi yetersiz kalan altyapı sistemleri yenilendi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, çalışmaların sağlam ve uzun ömürlü bir altyapı üzerine yürütüldüğünü belirtti.

Gün, "Bu bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlamış ve kapasitesi yetersiz kalan altyapı sistemlerinin yenilenmesini öncelik olarak belirledik. ASAT tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında bütün altyapı unsurları tamamen yenilendi. Ardından bölgede tüm altyapı kurum ve kuruluşları tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanması sağlandı. Böylece üstyapı çalışmalarına sağlam ve uzun ömürlü bir altyapı üzerine başlamış olduk." ifadelerini kullandı.

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Projenin 6 etap halinde planlandığını aktaran Gün, ilk olarak 100. Yıl ve Adnan Menderes Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Asfalt çalışmalarının ardından kaldırım ve çevre düzenlemelerine başlandığını belirten Gün, yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda zemin kaplama imalatlarının sürdüğünü kaydetti.

Gün, doğal taş kaldırımlar, yenilenen peyzaj alanları ve modern aydınlatma sistemleriyle 100. Yıl, Adnan Menderes ve Yener Ulusoy bulvarlarının Antalya'nın modern merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Çalışmalarda görev alanlara teşekkür eden Gün, çalışmaların tamamlanmasıyla bulvarların yayalar için daha güvenli, konforlu ve erişilebilir hale geleceğini belirtti.