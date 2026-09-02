Antalyaspor, Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Yeşil Burun Adalı Nuno Da Costa ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 02.09.2026 - 18:50 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Yeşil Burun Adalı Nuno Da Costa ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalyaspor’umuza hoş geldin Nuno Da Costa!” ifadelerine yer verildi.
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