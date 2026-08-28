Antalyaspor-Sarıyer maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında SMS Grup Sarıyer'e sahasında 2-1 yenilen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zor dönemleri hep beraber aşacağız. Buna inanıyorum." dedi.

Korkmaz, ADO Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın 60. dakikasına kadar oyunun hakimi olduklarını ifade etti.

Karşılaşmada öne de geçtiklerini belirten Korkmaz, "Maalesef bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Futbolda gol yiyebiliriz ama 10 kişi de kalınca zorlandık. Üst üste gelen hatalar karşılaşmayı bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zor dönemleri hep beraber aşacağız. Buna inanıyorum. Güçlü olduktan sonra sonunda istediğimizi elde edeceğiz. Buranın hedefi Süper Lig ise onu getireceğim." dedi.

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- SMS Grup Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı da oyuncularını ortaya koyduğu karakter nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

İlk yarı ve ikinci yarıda farklı oyunlar ortaya koyduklarını aktaran Bölükbaşı, "Geçen haftanın telafisini yapmak zorundaydık. İlk yarıda çok zorlandık. İkinci yarıya daha istekli ve arzulu başladık. Kırmızı karttan sonra da işimiz kolaylaştı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum." dedi.