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        Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı

        Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Topuz, iç transferde Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı

        Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Topuz, iç transferde Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarını bildirdi.

        Ali Topuz, yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladıklarını iki futbolcunun Antalyaspor forması giymeye devam edeceklerini aktardı.


        Öncelikli hedeflerinin transfer tahtasının açılması olduğunu belirten Topuz, şunları kaydetti:

        "Transfer tahtasının açılması için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Transfer tahtasının açılması ile teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda dış transfer çalışmalarına da hız vereceğiz. Bunun yanında kamp programı da netleşti. Kırmızı-beyazlı ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürecek. İki günlük aradan sonra, ikinci etap kamp çalışmaları için Burdur'a geçilecek."

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