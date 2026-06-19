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        Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı sürecek

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen milli maç yayınlarının Paraguay ve ABD karşılaşmalarıyla devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı sürecek

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen milli maç yayınlarının Paraguay ve ABD karşılaşmalarıyla devam edeceği bildirildi.


        Kaş Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, AA muhabirine, Avustralya maçında Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda oluşan atmosferin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

        Organizasyonun sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını belirten Günay, tarihi mekanda milli takım heyecanının binlerce kişiyle birlikte yaşandığını ifade etti.

        Avustralya karşılaşmasını antik tiyatroda yaklaşık 5 bin kişinin takip ettiğini kaydeden Günay, maçı izlemek amacıyla ilçeye gelen ziyaretçi sayısının ise 10 binin üzerinde olduğunu belirtti.

        Etkinliğin ardından vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını aktaran Günay, kaymakamlık, belediye ve Kaş Film Festivali ekibine çok sayıda kişinin ulaşarak organizasyonun devam edip etmeyeceğini sorduğunu dile getirdi.

        Gelen ilgi üzerine organizasyonu sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Günay, ilçedeki oteller ve diğer konaklama işletmelerinden Paraguay ve ABD maçları öncesinde de yoğun geri dönüş aldıklarını kaydetti.

        Paraguay ve ABD karşılaşmalarına yönelik ciddi talep oluştuğunu vurgulayan Günay, milli takımın gruptan çıkması halinde sonraki maçların da Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yayınlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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