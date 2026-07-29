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        Antyalya'da bahçe yangını söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Antyalya'da bahçe yangını söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

        Aydın Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeyeitfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle mahalle içinde kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu evlere ulaşmadan söndürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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