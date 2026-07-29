Antyalya'da bahçe yangını söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü. Aydın Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeyeitfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle mahalle içinde kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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