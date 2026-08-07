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        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, temmuzda kırılan ihracat rekorunun sevindirici olduğunu belirterek, bunu güçlü lojistik altyapı, enerji güvenliği ve yeni ticaret koridorlarıyla kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:15 Güncelleme:
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, temmuzda kırılan ihracat rekorunun sevindirici olduğunu belirterek, bunu güçlü lojistik altyapı, enerji güvenliği ve yeni ticaret koridorlarıyla kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Kacar, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Türkiye'nin üretmeye, ihracat yapmaya ve yeni pazarlara açılmaya devam ettiğini belirten Kacar, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara ulaştığını ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Pandemi sonrası değişen tedarik zincirleri, Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunları, bölgesel çatışmalar ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkeleri yeni ulaştırma koridorları oluşturmaya yönelttiğini aktaran Kacar, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir stratejik avantaja sahip olduğunu ifade etti.

        Türkiye ile Irak arasında yürütülen temasların ekonomik ilişkiler açısından yeni bir dönemin kapısını araladığına dikkati çeken Kacar, orta vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, Kalkınma Yolu Projesi, gümrük süreçlerinin uyumlaştırılması, karşılıklı yatırımların artırılması ve JETCO mekanizmasının yeniden işletilmesinin iş dünyası açısından önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

        Antalya'nın yalnızca turizmde değil, tarım, gıda, doğal taş, savunma sanayi, makine, yaş meyve-sebze ve imalat sanayinde de güçlü bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna değinen Kacar, Batı Akdeniz ihracatçılarının yeni ticaret koridorlarından doğacak fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

        Liman altyapılarının güçlendirilmesi, demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması ve ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağına işaret eden Kacar, Antalya'nın Doğu Akdeniz ile Körfez pazarları arasındaki ticari hareketlilikten daha fazla pay alabilecek şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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