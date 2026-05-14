        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ATB meclis toplantısı yapıldı

        AntalyaTicaret Borsası (ATB) mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'ndaki toplantıda tarımsal üretim, ihracat, maliyet artışları ve kent ekonomisine yönelik konular ele alındı.

        ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

        Çandır, tarımın ekonomik faaliyet alanı olmasının yanı sıra gıda arz güvenliği, stratejik bağımsızlık, kırsal istihdam ve toplumsal denge açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Önlerindeki dönemde temel önceliğin üretim kapasitesini koruyan, rekabet gücünü artıran ve öngörülebilir bir tarım ekonomisini ortaya çıkarmak olması gerektiğini ifade eden Çandır, küresel ölçekte enerji, gübre, petrokimya ve lojistik alanlarında yaşanan gelişmelerin tarımın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenleneceğini anımsatan Çandır, "Organizasyon kent açısından önemli bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Çevre, iklim, su ve yaşam kalitesi alanlarında kalıcı adımlar atılması gerekiyor. Antalya'nın kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran, yenilenebilir enerji kapasitesini geliştiren, su verimliliğini önceleyen ve tarımsal atıkları ekonomiye kazandıran örnek bir kent olması gerekiyor." dedi.

        Çandır, Antalya Valisi Hulusi Şahin himayesinde hayata geçirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin son derece kıymetli olduğuna değinerek, bu yaklaşımın, kentin çevresel sürdürülebilirliği açısından stratejik bir değer taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

