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        ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişinin yargılanmasına devam edildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknede bulunan 2 kişinin, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişinin yargılanmasına devam edildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknede bulunan 2 kişinin, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.


        Maktul Ali Bahar'ın eşi müşteki Şebnem Bahar ise adli kontrolün kaldırılması durumunda sanık Y.C.Ç'nin yurt dışına kaçacağını düşündüğünü söyledi.

        Sanığın, olaydan sonra ikametini Bodrum'a aldırdığını ancak tüm kişisel işlerini Antalya'da sürdürdüğünü öne süren Bahar, "Sanığın teknede madde kullandığını öğrendik. Arkadaşlarına söylemiş. Madde kullanımının ardından taşkın hareketler sergilenebileceğini düşünüyoruz. Şahsi kanaatim, Ali Bahar'ın tartışma sırasında yaşanan itiş kakış sonucu denize düştüğü yönündedir. Olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmıyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, bilirkişi raporu ve 112 ses kayıtlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Y.C.Ç'nin beraatine, sanık M.S.Ç'nin ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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