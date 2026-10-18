ATSO seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için seçim heyecanı yaşanıyor. Dört adayın yarıştığı seçimlerde 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi seçilecek.

ATSO'nun yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçimler, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 09.30'da başlayan oy verme işlemlerini saat 17.00’da tamamlanacak.

Yaklaşık 70 bin üyesi bulunan ATSO'da seçimlerin ilk aşamasında, 49 meslek grubunda toplam 297 meslek komitesi üyesi ile 124 meclis üyesi belirlenecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren fuar merkezinde hazırlıklarını tamamlayan adayların ekipleri, oy kullanmaya gelen oda üyelerini karşıladı.

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ATSO başkan adayları Reşat Güney, Hatice Öz, Davut Çetin ve Berkay Bahar, bağlı oldukları meslek gruplarında oylarını kullandı. İlk olarak Reşat Güney sandık başına giderken, ardından Hatice Öz ve Davut Çetin oylarını kullandı. Son olarak Berkay Bahar da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Başkan adayları seçim sonuçlarının Antalya ve ATSO için hayırlı olması temennisinde bulundu.