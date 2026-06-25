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        ATSO'da "Ekmek Zirvesi" düzenlendi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Ekmek Zirvesi"nde ekmeğin tarım ekonomisinden gıda güvenliğine, insan sağlığından kültürel mirasa kadar her boyutu ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:55 Güncelleme:
        ATSO'da "Ekmek Zirvesi" düzenlendi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Ekmek Zirvesi"nde ekmeğin tarım ekonomisinden gıda güvenliğine, insan sağlığından kültürel mirasa kadar her boyutu ele alındı.

        ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Atatürk Konferans Salonu'nda "Bu Bir Ekmek Meselesi" temasıyla düzenlenen zirvede ekmek ve buğday üretiminden beslenme alışkanlıklarına, un sanayisinden tarihsel mirasa kadar birçok alanda sunumlar gerçekleştirildi.

        Alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve araştırmacılar, son yıllarda kamuoyunda sıkça tartışılan ekmek tüketimi, katkı maddeleri, beslenme tercihleri ve gıda güvenliği konularını bilimsel veriler ışığında değerlendirdi.

        Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Türkiye'nin un sanayisindeki küresel gücüne dikkati çekerek, federasyon bünyesinde 8 bölge derneğinin ve 300'den fazla üyenin bulunduğunu belirtti.

        Türkiye'nin 14 yıldır aralıksız dünyada un ihracat lideri olduğunu dile getiren Çakmak, "Bugün sadece Türkiye'nin sofrasında değil 160'tan fazla ülkenin sofrasında yer alıyoruz. Bu başarı, üreticimizin emeği, sanayicimizin yatırımı ve sektörümüzün yıllara dayanan tecrübesinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

        Çakmak, 2026 hasat dönemine girildiğini ve iklim koşullarının yakından takip edildiğini belirterek, her şeye rağmen üreticinin emeği, sanayicinin yatırımı ve sektörün deneyimiyle ülkenin buğday ve un tedarikinde güçlü yapısını koruyacağına inandıklarını vurguladı.

        Zirvenin sadece ekmeği değil binlerce yıllık kültürü de konu edindiğini anlatan Çakmak, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin toplumda kafa karışıklığı oluşturduğuna dikkati çekti.

        Çakmak, sosyal medyayı doğru kullanmanın ve alanında uzman kişilerden bilgi almanın büyük önem taşıdığının altını çizerek, sosyal mecralarda ekmeğin kötülenmesine ve zararlı gösterilmesine karşı bilinçlendirme çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

        - "Türk kültüründe ekmeğin özel yeri var"

        ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da ekmeğin "memleket meselesi" olduğunu belirterek, dünyada gıda, su ve enerji güvenliğinin stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

        Buğdaya sahip çıkmak zorunda olduklarının altını çizen Hacısüleyman, "Türk kültüründe ekmeğin özel yeri var. 'Bu Bir Ekmek Meselesi' diyoruz. Dilimizde 'Ekmek parası, ekmeğini taştan çıkarmak, ekmeği paylaşmak' deriz. Bütün bu ifadelerin temelinde emek vardır. Ekmek sadece bir gıda ürünü değil emeğin, paylaşmanın, üretmenin ve dayanışmanın sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

        Ekmeğin yalnızca sofralarda yer alan gıda ürünü olmadığını, aynı zamanda büyük bir ekonomik zincirin ürünü olduğuna dikkati çeken Hacısüleyman, tohumun toprağa düşmesinden başlayarak çiftçinin alın teri, değirmencinin, fırıncının emeği olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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