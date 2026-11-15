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        Başkan Uysal: "En kötü insani ürünü, makinenin ürettiği en iyisine tercih ederim"

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 11'inci Antalya Edebiyat Günleri'nde yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla geliştiği yeni dönemde sanatın insan eliyle üretilen özgün bir değer olarak korunması gerektiğine dikkat çekerek, "En kötü insani ürünü, makinenin ürettiği en iyisine tercih ederim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Başkan Uysal: "En kötü insani ürünü, makinenin ürettiği en iyisine tercih ederim"

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 11'inci Antalya Edebiyat Günleri'nde yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla geliştiği yeni dönemde sanatın insan eliyle üretilen özgün bir değer olarak korunması gerektiğine dikkat çekerek, "En kötü insani ürünü, makinenin ürettiği en iyisine tercih ederim" dedi.

        Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen, koordinatörlüğünü Tuncer Çetinkaya'nın üstlendiği Antalya Edebiyat Günleri, Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı'nda gerçekleştirilen oturumlarla devam etti. Farklı başlıklarda düzenlenen oturumlarda yazarlar, şairler ve akademisyenler edebiyatın geleceğini farklı başlıklar altında ele aldı.

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        "Sanat, insanın en özel üretimi"

        Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, sanayi toplumundan dijital topluma geçişle birlikte insanlığın daha önce karşılaşmadığı ölçekte bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Teknolojik gelişmelerin üretim biçimlerini ve çalışma hayatını hızla değiştirdiğine dikkat çeken Uysal, insanın kendi ürettiği toplam bilginin esiri haline gelme ihtimalinin de bu sürecin önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Yaşanan değişimin yalnızca bugünü değil, geleceğin toplumsal yapısını da şekillendireceğini ifade etti.

        Bu dönüşümün sanat alanında da önemli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Başkan Uysal, sanatın insanın yaşanmışlıklarını, çelişkilerini, duygu ve düşüncelerini estetik bir bütünlük içinde aktaran özel bir alan olduğunu söyledi. Sanatın başka üretim alanlarından farklı olarak insanın özgün duygusunu taşıdığını belirten Uysal, "En çok sanata yazık olabilir. En ince şey sanat, en özel şey sanat. Hadi diğerlerinin yaptığı işi başka bir şeye yaptırıyorsunuz. Ama sanatı makineye yaptırdığınız zaman, onu bildiğiniz zaman keyif almıyorsunuz" diye konuştu.

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        Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin insanlığın yıllar içinde oluşturduğu ortak bilgi ve birikimden beslendiğine dikkat çeken Uysal, teknolojik üretim karşısında insanın özgün eserlerinin değerini koruması gerektiğini belirtirken, "Ben en kötü insani ürünü, makinenin ürettiği en iyisine tercih ederim" dedi.

        İnsanlığın yeni teknolojik gelişmeler karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin önümüzdeki yılların temel tartışma konularından biri olacağının altını çizen Uysal, ortaya çıkan ekonomik değerin çalışanlarla paylaşılması ve insan emeğinin gelecekteki yeri gibi konuların da yanıt bekleyen sorular arasında olduğunu söyledi. Uysal, konuşmasının sonunda Edebiyat Günleri'ne katkı sunan sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.

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        Edebiyatın geleceği farklı yönleriyle ele alındı

        Başkan Uysal'ın açılış konuşmasının ardından "Değişen İklim ve Kent Ekseninde Edebiyatın Geleceği" başlıklı ilk oturum gerçekleştirildi. Edebiyat Günleri Koordinatörü Tuncer Çetinkaya'nın kolaylaştırıcılığını üstlendiği oturumda Murat Batmankaya, Prof. Dr. Ahmet İnam ve Yusuf Yavuz konuşmacı olarak yer aldı.

        Aynı başlık altında düzenlenen ikinci oturumda ise Tecelli Sırma kolaylaştırıcı olarak görev aldı. Prof. Dr. Cihan Camcı, Barış Erdoğan ve Hüseyin Çağlar İnce'nin konuşmacı olduğu oturumda edebiyatın değişen iklim ve kent şartları içindeki yeri ve geleceği değerlendirildi.

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        Günün bir diğer oturumu "Ahmet Telli'den Bize Kalan" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturum öncesinde Modern Zamanlar Şiir Topluluğu'ndan Sena Aydın, Sena Demir, Yeşim Taşdelen ve Yağmur Zunluoğlu, Ahmet Telli'nin şiirlerini seslendirdi.

        Ardından Kamile Yılmaz'ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği "Ahmet Telli'den Bize Kalan" oturumunda Füsun Demiray, Ayşe Kural ve Oya Uysal konuşmacı olarak yer aldı. Daha önce Antalya Edebiyat Günleri'nin danışmanlığını üstlenen ve kısa süre önce hayatını kaybeden Ahmet Telli, aynı etkinlik kapsamında kendi adını taşıyan parkta düzenlenen anma töreninin ardından hatıraları, şiirleri ve edebiyat dünyasına bıraktığı eserleriyle programda bir kez daha anıldı.

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        'Aydın' sorunu masaya yatırıldı

        Edebiyat Günleri'nin son oturumu "Değişen Ülke Fonunda ‘Aydın' Sorunu" başlığıyla gerçekleşti. Ali Şimşek'in kolaylaştırıcılığını üstlendiği oturumda etkinliğin onur konuğu Nihat Behram'ın yanı sıra Kaan Eminoğlu ve Taylan Kara konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda değişen toplumsal şartlar karşısında aydının konumu ve sorumlulukları, düşünce özgürlüğü, aydınların toplumla ilişkisi ve edebiyatın bu tartışmalardaki yeri ele alındı.

        Oturumun sonunda etkinliğin onur konuğu Nihat Behram için doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. 18 Kasım doğumlu Behram'ın doğum günü, sevenlerinin de katılımıyla dört gün önceden Edebiyat Günleri'nde pasta kesilerek kutlandı.

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        Yoğun katılımla gerçekleşen Antalya Edebiyat Günleri boyunca oturum aralarında okurlar, yazar ve şairlerle bir araya gelerek kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Etkinliğin onur konuğu Nihat Behram da okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Ayrıca gerçekleşen her oturumun ardından konuşmacılara plaket takdim edildi.

        Gün boyunca edebiyat sohbetlerinin sürdüğü etkinlikte katılımcılar, kahveleri eşliğinde söyleşileri takip ederek edebiyatın farklı alanlarına uzanan değerlendirmeleri dinledi.

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