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        Belek Sahili'nde caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Belek Sahili'nde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettanın kumsala yumurta bırakması ve denize dönmesi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Belek Sahili'nde caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Belek Sahili'nde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettanın kumsala yumurta bırakması ve denize dönmesi görüntülendi.

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi yöneticileri Cansu Ulusoy, Fatih Polat ve gönüllüler, sahile yumurtalarını bırakan kaplumbağaların yaşam mücadelelerini takip ediyor.

        Ekibin, Türkiye Su Sporları Antalya Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan'ın da desteğiyle kaydettiği görüntülerde neslini sürdürmeye çalışan deniz kaplumbağasının sahile gelerek kazdığı çukura yumurta bırakması, yuvasını kapatması ve tekrar denize ulaşması yer alıyor.

        EKAD Başkanı Canbolat, AA muhabirine, 120 milyon yıldır yeryüzünde nesillerini sürdürme mücadelesi veren deniz kaplumbağalarını, Akdeniz'de bir kez daha görüntülediklerini söyledi.

        Her yıl mayıs-temmuz döneminde deniz kaplumbağalarının doğdukları kumsallara gelip yumurta bıraktıklarını belirten Canbolat, şöyle devam etti:

        "Akdeniz'in en yoğun yuvalama kumsallarından biri de Antalya'da bulunan Belek ve Kızılot sahilleri. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 28 yıldır bölgede koruma çalışmaları yapan EKAD, çok sayıda gönüllü desteğiyle 7/24 sahillerde sürekli izleme ve kaydetme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda bu noktalara ulaştık, kuruluşların desteği çok önemli."

        Tahsin Ceylan da nesli tehlike altında olan türleri korumanın, insanlık onuru olduğunu ifade etti.

        Yeni yaşamlara tanıklık etmenin harika bir duygu olduğunu dile getiren Ceylan, "Her 1000 yavrudan ancak 2-3 tanesi hayatta kalabiliyor. Yumurta bırakma süreci özverili bir izleme gerektiriyor. Bakanlığın aldığı yeni kararlar koruma ve bilinç artırımına kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

        Derneğin Belek bölgesi proje yöneticisi Cansu Ulusoy da EKAD olarak yaptıkları çalışmalar sayesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama sayısının yıllar geçtikçe arttığını anlattı.

        Ulusoy, "Belek bölgesinde 620, Kızılot bölgesinde 600 olmak üzere toplam 1220 yuvalama tespit ettik, henüz sezonun çok başındayız. Geçen yıl 3 bin 650 yuva kaydımız vardı, bu yıl alınan tedbirler ve kamuoyu bilincinin artmasıyla daha yüksek yuvalama bekliyoruz." diye konuştu.

        Kızılot bölgesi proje yöneticisi Fatih Polat da yuva sayısının her geçen sene arttığını ancak havaların serin geçmesi nedeniyle yuvadan yavru çıkışlarının başlamadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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