Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, arızalanan fiber karinalı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ekipler, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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