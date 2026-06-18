Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, arızalanan fiber karinalı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, arızalanan fiber karinalı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Ekipler, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında

        Benzer Haberler

        Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'a "veda"
        Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'a "veda"
        Alanya'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da park halindeki kamyonet yandı
        Alanya'da park halindeki kamyonet yandı
        Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü
        Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü
        Alanyaspor, kaptan Efecan Karaca ile yollarını ayırdı
        Alanyaspor, kaptan Efecan Karaca ile yollarını ayırdı
        Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı