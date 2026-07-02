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        Burdur'da araçta hareketsiz bulunan genç kaldırıldığı hastanede öldü

        Burdur'da, hareketsiz halde bulunduğu araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Burdur'da araçta hareketsiz bulunan genç kaldırıldığı hastanede öldü

        Burdur'da, hareketsiz halde bulunduğu araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta park halindeki 15 DZ 797 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kilitli aracın kapısını açarak genci dışarı çıkardı. Sedye üzerinde bir süre kalp masajı uygulanan ve 21 yaşındaki Murat Kaplan olduğu belirlenen genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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