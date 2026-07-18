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        Çıralı Plajı'nda caretta caretta yavruları Mavi Akdeniz İnisiyatifi ile denize ulaştı

        Antalya Valiliği tarafından yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Kemer ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları güvenli şekilde denizle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Çıralı Plajı'nda caretta caretta yavruları Mavi Akdeniz İnisiyatifi ile denize ulaştı

        Antalya Valiliği tarafından yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Kemer ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları güvenli şekilde denizle buluşturuldu.


        Çıralı Plajı’ndaki yuvalarından çıkan ve doğal süreçte denize ulaşmakta güçlük çeken kaplumbağa yavrularının Akdeniz’e yolculuğuna uzman ekipler ve gönüllüler eşlik etti.

        Etkinliğe katılan vatandaşlar, yuvalama alanlarında sürdürülen koruma ve izleme faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çıralı'da 26 yıldır tamamen gönüllülük esasına dayalı sürdürülen caretta caretta koruma çalışmalarının örnek bir çevre hareketi olduğunu söyledi.

        Özverili çalışmalara katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür eden Şahin, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi denizlerin korunması, deniz kirliliğiyle mücadele edilmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildi. Son dönemde özellikle Kemer ve Alanya kıyılarında görülen deniz kirliliği, yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

        Akdeniz'in yalnızca insanlar için değil, çok sayıda canlı türü için de hayati bir yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Şahin, denizlerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu, çevre bilincinin tüm Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak gayretiyle daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Sezgin Örmeci, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, Çıralı Deniz Kaplumbağası Koruma, İzleme ve Araştırma Merkezi gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

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