Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık

        COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık

        ANTALYA'da düzenlenen COP31'de dördüncü gün, Liderler Zirvesi'nin kapanış programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ise COP31 İş Forumu'na katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık

        ANTALYA'da düzenlenen COP31'de dördüncü gün, Liderler Zirvesi'nin kapanış programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ise COP31 İş Forumu'na katılacak.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) dördüncü gününde, Antalya Liderler Zirvesi'nin kapanış programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 kapsamındaki 'İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin açılış programına ve COP31 Liderler Zirvesi'nin kapanış programına katılacak.

        REKLAM

        MAVİ VE YEŞİL BÖLGE

        Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini açıklayacağı Mavi Bölge'de, ülkelerin müzakere heyetleri de çalışmalarını sürdürecek. Metan ve diğer karbondioksit dışı sera gazları, küresel elektrik şebekeleri hızlandırıcısı, kentsel dayanıklılık, uyum ve iklim eylemi üst düzey diyaloğu, zirvenin dördüncü gününün tematik gündeminde yer alacak. COP31'in halka açık etkinliklerine ev sahipliği yapan Yeşil Bölge ise liderler Zirvesi nedeniyle bugün de ziyaretçilere kapalı olacak.

        SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILIŞI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, saat 11.00'de Sıfır Atık Müzesi'nin resmi açılışını yapacak. Müze 10 bin metrekarelik alanda, beş yapraklı Zaman Tüneli tasarımına sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da ise COP31 İş Forumu'na katılacak.

        REKLAM

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, saat 09.30 ile saat 15.30 arasında TOBB İş Forumu Açılış Programı'na, 'Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum ve İklim Eylemi' liderler etkinliği ile 'Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği'ne katılacak.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saat 17.00'de COP31 kapsamında UNFPA ve SESRIC iş birliğiyle düzenlenen 'İklim Politikası Çerçevelerinde Ayrıştırılmış Demografik Veri Kullanımının Hızlandırılması' etkinliğine katılacak.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 14.30'da COP31 kapsamında düzenlenen 'Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı: Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' programına katılacak.

        REKLAM

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saat 10.00 ile saat 13.30 arasında, COP31 kapsamında TIDIP Resmi Lansman Etkinliği ve Ortaklık Katılım Töreni'ne, OSB'lerdeki Şirketlere Özel Yeşil Dönüşüm Destek Paketi Tanıtım ve İmza Töreni ile LDC-GIF Lansman Töreni'ne iştirak edecek.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 10.45'te 'Dağ Gündeminin İlerletilmesi: Hedef Aşımı Koşullarında Buzullar, Kriyosfer ve Dayanıklılık' başlıklı etkinliğe katılacak.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, saat 10.00 ile saat 15.00 arasında, 'A Global Call to Action: Uniting Trade and Climate' ve 'Decarbonizing to Compete: Industry's New Equation' etkinliklerine iştirak edecek.

        REKLAM

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PANOYU İMZALADI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin anı panosunu imzaladı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, COP31 kapsamında, Türkiye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türk Telekom, sürdürülebilir teknoloji çözüml...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türk Telekom, sürdürülebilir teknoloji çözüml...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsam...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsam...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Kanada nükleer enerjide fizibilit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Kanada nükleer enerjide fizibilit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çık...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çık...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkez...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkez...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle...