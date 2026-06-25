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        Demre'de 3. Likya Deniz Bayramı Festivali düzenlenecek

        Demre Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Likya Deniz Bayramı Festivali, Üçağız Mahallesi ile Çayağzı mevkisinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Demre'de 3. Likya Deniz Bayramı Festivali düzenlenecek

        Demre Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Likya Deniz Bayramı Festivali, Üçağız Mahallesi ile Çayağzı mevkisinde gerçekleştirilecek.

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, festival kapsamında 30 Haziran'da Üçağız Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da ise Çayağzı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

        Festival programında yüzme, kano ve tekne yarışlarının yanı sıra yağlı direk yarışmaları ile flyboard gösterilerinin yer alacağını ifade eden Duran, etkinliklerin her yaştan vatandaşa hitap edeceğini kaydetti.

        Yarışmalara katılmak isteyenlerin başvurularını belediyenin sosyal medya hesaplarında yer alan bağlantı üzerinden yapabileceklerini aktaran Duran, tüm vatandaşları festival etkinliklerine davet etti.

        Duran, "Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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