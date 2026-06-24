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        Demre'de Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü UNESCO hedefine yaklaşıyor

        Demre Geleneksel Kültür ve Turizm Derneği tarafından, ilçenin önemli kültürel değerleri arasında yer alan deve güreşleri ve devecilik kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Demre'de Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü UNESCO hedefine yaklaşıyor

        Demre Geleneksel Kültür ve Turizm Derneği tarafından, ilçenin önemli kültürel değerleri arasında yer alan deve güreşleri ve devecilik kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

        Dernek Başkanı Abdullah Alahabalı, yaptığı açıklamada, dernek tarafından başlatılan girişimler kapsamında Demre'deki deve güreşleri ve devecilik kültürünün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras sürecine dahil edilmesi ve Avrupa Birliği kültürel miras projeleri kapsamında uluslararası alanda tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Alahabalı, "Hedefimiz, Demre'nin kültürel zenginliklerini UNESCO ve Avrupa Birliği nezdinde tanıtmak, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak ve bölgemizi kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir." dedi.

        Yürütülen çalışmaların 2027 yılı içerisinde sonuç vermesini beklediklerini ifade eden Alahabalı, Demre'nin kültürel miras alanında uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

        Dernek yetkilileri, proje kapsamında devecilik kültürünün belgelenmesi, tanıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.




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