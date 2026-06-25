Denizli'deki otobüs kazasında can kaybı 9'a yükseldi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ağır yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi.



İzmir-Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün 31 Mayıs'ta Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak alev aldığı kazada ağır yaralanan Mehmet Arıkan, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.



Aynı kazada eşi Hayriye Arıkan'ın da öldüğü eski Alanya Türktaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkan'ın cenazesi, bugün Alanya Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs'ta Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış ve araçta yangın çıkmıştı.



Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelmiş, otobüs sürücüsü ile 1'i bebek 8 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

