Denizli'deki otobüs kazasında ölen Hayriye Arıkan ve Merve Erik'in cenazeleri Alanya'da defnedildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden Hayriye Arıkan (52) ile Merve Erik'in (26) cenazeleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Hayriye Arıkan ve Merve Erik'in cenazeleri, memleketleri Alanya'ya getirildi. Arıkan'ın cenazesi, Kütürüp Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Mahmutlar Mahallesi Cücenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada yaralanan Arıkan'ın eşi Mehmet Arıkan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Merve Erik'in cenazesi ise Uzunöz Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erik'in kazada yaralanan eşi Sami Erik ile yaklaşık 2 ay önce dünya evine girdikleri öğrenildi. Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs'ta, Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmış, kazada sürücü ve 1 bebek dahil 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

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