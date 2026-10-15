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        Dermatolog ve plastik cerrahi uzmanları Antalya'da buluştu

        Antalya'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "A'dan Z'ye Estetik Zirvesi" yurt içi ve yurt dışından dermatolog ve plastik cerrahi uzmanlarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Dermatolog ve plastik cerrahi uzmanları Antalya'da buluştu

        Antalya'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "A'dan Z'ye Estetik Zirvesi" yurt içi ve yurt dışından dermatolog ve plastik cerrahi uzmanlarını bir araya getirdi.

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı ile Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneğince Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye'den ve farklı ülkelerden dermatolog ve plastik cerrahi uzmanları katıldı.

        Birçok firma da stantlar kurarak, yeni geliştirdikleri cihaz ve ürünleri tanıttı. Zirvede, kozmetoloji alanındaki yenilikler ve araştırma sonuçları tartışıldı, alanında uzman hekimler deneyimlerini paylaştı. Yerli ve yabancı dermatoloji ve plastik cerrahi hocaları, dünyadaki son bilimsel gelişmeleri sunum yaparak tartıştı.

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        Kongrenin Eşbaşkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, AA muhabirine, kongrede Türkiye'den ve yurt dışından alanında uzman dermatolog ve plastik cerrahların yer aldığını söyledi.

        Kongreyi önemsediklerini belirten Kutlubay, "Zirve ile dermatologların, gerek asistanların gerek uzmanlık sonrası estetik ve kozmetik işlemler alanında bilgi birikimlerini artırmak, özellikle yeni cihazları ve yeni yöntemleri onlara tanıtmak istedik. Dermatologları gerek anatomik bilgiler açısından gerekse de kullandığı ürünler açısından bilgilendirmek istedik. Kullandığı ürünlerden dolayı başkalarına istenmeyen komplikasyon olunca nasıl tedavi edebileceklerinin eğitimini veriyoruz." diye konuştu.

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        - "Türkiye estetik ve tedavi alanında dünyada çok ileride"

        Kongrenin Eşbaşkanı Doç. Dr. Hüray Hügül ise hem Türkiye'den hem de yurt dışından katılımcıların olduğu dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanlarının ortak estetik zirvesinin 17 Ekim'de sona ereceğini vurguladı.

        Katılımcıların en son teknikleri, yeni gelişmeleri konuştuğunu anlatan Hügül, şunları kaydetti:

        "Yuvarlak masa tartışmaları, video gösterimleri, bunların tüm doktorlara ulaşması ve yeni tekniklerin paylaşılması çok önemli. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil ediyoruz. Türk hekimleri ve Türkiye, estetik ve tedavide dünyada çok ileride. Bizim uygulamalarımız gerçekten çok güzel. Bu uygulamaları da dünya çapında liderlik ederek devam ettiriyoruz. Umarım daha çok sağlık turizmi olur. Daha çok ülkemize gelirler ve biz Türk hekimleri de hem yurt dışında hem de yurt içinde çok güzel uygulamalarda bulunuyoruz."

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        Hügül, Türkiye'nin estetik ve tedavide dünyada çok ileride olduğunu belirterek, son teknolojinin ve gelişmelerin Antalya'dan dünyaya tanıtıldığını, en son tekniklerin sunulduğunu söyledi.

        Kongrenin Eşbaşkanı ve Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği yönetim kurulu üyesi uzman Dr. Neslihan Dolar da 15 yıldır adımları atılan bir zirvenin 3'üncüsünü düzenlediklerini belirtti.

        Yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların katıldığını anlatan Dolar, "Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Teknoloji ile birlikte estetik dermatoloji de giderek yaygınlaşmaya başladı. Cilt sağlığı ile cilt güzelliği aslında bir bütün. Biz tüm bunlar için neler yapabiliriz? Bilgi akışı içerisindeyiz. Beş ülkeden meslektaşlarımız katıldı." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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