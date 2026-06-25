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        Elmalı Belediyespor Kulübünün kızlar voleybol kursu başladı

        Elmalı Belediyesi tarafından kurulan kız voleybol takımının yaz kursları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Elmalı Belediyespor Kulübünün kızlar voleybol kursu başladı

        Elmalı Belediyesi tarafından kurulan kız voleybol takımının yaz kursları açıldı.

        Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, belediye olarak çocukların ve gençlerin sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak amacıyla kursu düzenlediklerini ifade etti.


        Kursun, 2016-2019 doğumlu kız çocuklarının katılımına açık olduğunu anlatan Öztürk, "Kurslarımız ücretsiz olarak devam ederken, sporun birleştirici gücüyle geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor ve voleybola ilgi duyan tüm kız çocuklarımızı kurslarımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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