Eski MHP Antalya Milletvekili Yıldız hayatını kaybetti

Türkdoğan, paylaşımında, "Parti ve Dava Büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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