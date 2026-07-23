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        Esnafın evi ve iş yeri sahipsiz kedilerin güvenli limanı oldu

        FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuyumcu ve optik işletmeciliği yapan Ahmet Selim Şimşek, yıllar içinde sahiplendiği onlarca sahipsiz kedi için evini ve iş yerini güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Esnafın evi ve iş yeri sahipsiz kedilerin güvenli limanı oldu

        FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuyumcu ve optik işletmeciliği yapan Ahmet Selim Şimşek, yıllar içinde sahiplendiği onlarca sahipsiz kedi için evini ve iş yerini güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü.

        Almanya'da çocukluk yıllarından itibaren hayvanlarla iç içe büyüyen Şimşek, Türkiye'ye döndükten sonra da bu ilgisini sürdürdü. Evinin önüne gelen bir kediyi beslemeye başlamasıyla sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları başlayan Şimşek, zaman içerisinde çevredeki sahipsiz kedilerin de bakımını üstlendi.

        Kedi sayısının artmasıyla birlikte evini ve iş yerini hayvanların ihtiyaçlarına göre düzenleyen Şimşek, burada özel yaşam alanları oluşturdu. Kediler için dinlenme ve oyun bölümleri hazırlayan Şimşek, yavrular ve tedavi sürecindeki hayvanlar için de ayrı alanlar oluşturdu.

        Klimalarla desteklenen bölümlerde kedilerin sıcak ve soğuk havalardan korunmasını sağlayan Şimşek, veteriner desteğiyle hayvanların sağlık süreçlerini takip ediyor. Yaralı ve hasta halde getirilen kedilerin tedavilerini yaptıran Şimşek, kısırlaştırma işlemleri tamamlanan ve uygun şartlara sahip olan hayvanları sahiplendiriyor.

        Ev ve iş yerindeki yaşam alanlarında yavrularla birlikte onlarca kedinin bakımını üstlenen Şimşek, sosyal medya paylaşımlarıyla özellikle Avrupa'daki hayvanseverlere ulaşarak bazı kedilerin yeni yuvalara kavuşmasına aracılık ediyor.

        - Bir kediyle başlayan sevgi, yüzlerce patinin yuvasına dönüştü

        Şimşek, AA muhabirine, hayvan sevgisinin çocukluk yıllarında Almanya'da evcil hayvanlarla iç içe büyümesiyle geliştiğini söyledi.

        Türkiye'ye döndükten sonra kapısının önüne gelen bir kediyle sürecin başladığını anlatan Şimşek, "Kız arkadaşım yanıma tatile gelmişti. O da bir kedi beslemeye başladı. Gittikten sonra bir gün kapıyı açtım, evimin önünde bir kedi bana bakarak miyavlıyordu. Ona mama vermeye başladım. Sonra gelip gitmeye devam etti. Bir süre sonra arkadaşlarını da getirdi. Önce iki kedi oldu, ardından dört kediye ulaştı. Zaman içerisinde bu sayı artarak devam etti." dedi.

        Şimşek, turizm bölgesi olması nedeniyle özellikle kış aylarında çevrede insan sayısının azalmasıyla sokak kedilerinin evine sığındığını, bunun üzerine evi ve iş yerini onlar için güvenli bir yaşam alanına dönüştürdüğünü kaydetti.

        Bu şekilde yaklaşık 12 yıldır sahipsiz hayvanların bakımını sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, kontrolsüz çoğalmanın önüne geçmek için kısırlaştırmanın önemine dikkati çekti. Şimşek, 2025 yılında 400'den fazla kediyi kısırlaştırdığını ifade etti.

        Sahiplendiği kedilerin büyük bölümünün zamanında ölmek üzere olan hayvanlardan oluştuğunu belirten Şimşek, "Özellikle engelli, yaralı veya sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan çok sayıda kedimiz var. Onları tedavi ettiriyor, uygun olanları da sahiplendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        - Aylık bakım maliyeti 1,5 milyon lirayı buluyor

        Evi ve iş yerinde çok sayıda kedi bulunduğunu belirten Şimşek, bakım sürecinin ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

        Günlük veteriner desteği aldıklarını, 3 ayrı veteriner kliniğiyle çalıştıklarını ve evde 3 bakıcının kedilerin bakımını üstlendiğini anlatan Şimşek, şunları söyledi:

        "Masraflarımız oldukça yüksek. Sokak hayvanlarına da destek oluyoruz. Yaralı veya hasta bir hayvan geldiğinde tedavisini yaptırıyoruz. İyileştikten sonra kısırlaştırıp uygun yerlere geri bırakıyoruz. Özellikle ortopedik sorunlarda masraflar daha da artıyor. Bir kedinin ameliyatı için 50 bin lira civarında harcama yaptığımız oldu. Arka patileriyle ilgili ciddi sorunu olan bir kedimiz için yaklaşık 120 bin lira harcadık."

        - Sosyal medyayla başlayan sahiplendirme ağı büyüdü

        Tedavi ve bakım süreçleri tamamlanan kedilerin yeni yuvalara gönderildiğini dile getiren Şimşek, "Bir yıl içinde yasal süreçleri tamamlanan 200'den fazla kedi ile 7 sokak köpeğini de sahiplendirerek Avrupa'ya gönderdik." dedi.

        Sosyal medya hesaplarında özellikle Almanca yaptığı canlı yayınlarla Avrupa'daki takipçilerine ulaştığını anlatan Şimşek, "İlk başlarda hiç sahiplendirme yapmıyordum. Bulduğum, tedavi ettirdiğim ve hayatını kurtardığım kedilerin hepsini kendim sahipleniyordum. Çünkü 'bir kedi daha geldi, bir şey olmaz' diye düşünüyordum. Ancak sayı 20-30-40 derken arttı. Daha sonra sosyal medyada tanınırlığımız artınca artık gelen kedilerin hepsine aynı şekilde bakamayacağımız için sahiplendirmeye başladım." ifadelerini kullandı.

        - Hayali kedilerin özgürce dolaşacağı bir yaşam alanı kurmak

        Kedilerin daha geniş ve doğal bir ortamda yaşayabilmesi için yeni bir proje hayal ettiğini belirten Şimşek, ileride daha büyük bir yaşam alanı oluşturmak istediğini söyledi.

        Gününün büyük bölümünü kedilerin bakımına ayırdığını belirten Şimşek, bu yaşam biçiminin artık hayatının bir parçası haline geldiğini, bakım, temizlik, besleme, ilaç ve tedavi süreçlerini düzenli şekilde yürüttüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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