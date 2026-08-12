Fethiye'de 20 yıl önce kaybolan genç kızı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tursun Karabulut ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karabulut, cinayet işlemediğini öne sürerek, "Yasemin'i kocam öldürdü. Arkadaşlarıyla gömdü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut'a "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

- Olay

Fethiye ilçesinde, 20 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin kaybolması dosyası, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden ele alınmıştı.

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2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip başlatmış ve olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut ile Ömer D. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer D. ile Antalya'da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etmişti.

Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulunmuş, 1 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer D. tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Ömer D, dosyada tanık olarak yer almıştı.

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Önceki duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.